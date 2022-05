Włamanie w Bogatyni. Ukradli biżuterię, samochód, telewizor i elektronarzędzia

Policjantom z Bogatyni udało się ustalić sprawców włamania do jednego z domów na terenie miasta. Złodzieje pokonując zabezpieczenia weszli do środka i zabrali m.in. telewizor, elektronarzędzia, biżuterię, laptopa oraz kluczyki do samochodu marki Volkswagen, który również został skradziony. Straty oszacowano na 14 000 zł.

- Na podstawie zebranych dowodów sprawcy usłyszeli zarzuty. Teraz 20-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Starszy był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu za które odbywał kary więzienia, dlatego jemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 15- informuje kom. Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Zarzuty usłyszała również 23- letnia kobieta, która pomagała w ukryciu skradzionych przedmiotów. Jej również grozi więzienie. Może do niego trafić na 5 lat.

Część skradzionych rzeczy udało się odzyskać.