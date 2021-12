Wyniki II kolejki Zgorzeleckiej Ligi Futsalu. Grad bramek, wysokie zwycięstwa FB Solid Natronic i Amigos Fc

Pierwsze spotkanie było bardzo zacięte i przyniosło wiele emocji pomimo okrojonych składów obydwu drużyn. Fc Seta przez większą część spotkania prowadziła w meczu z Ad Bud Design, by ostatecznie przegrać z obecnym wicemistrzem 4:5. Kolejne spotkanie to zdecydowane i spodziewane zwycięstwo FB Solid Natronic nad Traphouse aż 24:2! W trzecim spotkaniu II kolejki zmierzyły się dwie młode i debiutujące w rozgrywkach ZLF drużyny. Zdecydowanie lepsi okazali się zawodnicy Amigos Fc, którzy dość gładko pokonali drużynę Fc Piłkarzy 11:0. Najbardziej wyrównany i zacięty pojedynek dzisiejszego dnia stoczyli zawodnicy Alaskańskich Smoków z Podwórkowym Klubem Sportowym. Drużyny grały „bramka za bramkę” często zmieniając się na prowadzeniu. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 6:6, a wyrównująca bramka dla Smoków padła dosłownie w ostatniej sekundzie! Jako ostatni w II kolejce na parkiet wyszły zespoły Unitalu i The Veterans. Mecz przez długi czas był wyrównany, jednak w końcowych fragmentach gry to Unital był znacznie skuteczniejszy wygrywając 8:4.