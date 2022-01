Zmarł Roman Latosiński. Pogrzeb odbędzie się we wtorek na cmentarzu w Zgorzelcu

Podpułkownik Roman Latosiński swoją przygodę z wojskiem rozpoczął w 1975 roku, podejmując studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

Ukończył je jako prymus w 1979r. i zaraz po promocji rozpoczął służbę w Garnizonie Gniezno, w 91. Wejherowskim Pułku Artylerii Przeciwpancernej na stanowisku pomocnika Szefa rozpoznania Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, ale już kilka miesięcy później awansował na dowódcę plutonu ogniowego baterii armat 85 mm, trzy lata później na dowódcę baterii armat w 2. dywizjonie artylerii. W 1986 roku otrzymał stanowisko Szefa Sztabu Dywizjonu Artylerii Rakietowej BM – 21, w 23. Kołobrzeskiej Brygadzie Artylerii w Zgorzelcu.

Od 1987 roku do 1990 roku, był oficerem operacyjnym w 23. Brygadzie Artylerii. W roku 1991 został Dowódcą dywizjonu artylerii rakietowej w Brygadzie Artylerii. Siedem lat później, w roku 1998, rozkazem Dowódcy SOW skierowano go do pełnienia służby w Wydziale Szkolenia WR i Art. SOW. W tym samym roku zdecydował się złożyć wniosek o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej.

Już jako rezerwista, podjął pracę w Urzędzie Miasta Zgorzelec, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego, naczelnika wydziału promocji i informacji, następnie wydziału promocji i współpracy z zagranicą, a później komendanta zgorzeleckiej Straży Miejskiej.

Jako komendant SM rozpoczął współpracę ze Zgorzeleckim Obwodem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Kontakty z członkami organizacji, w której przez pewien czas pełnił rolę prezesa, utrzymywał także po zakończeniu pracy w urzędzie.