Afgańczycy przekazani Straży Granicznej w Zgorzelcu. Nadużyli procedury uchodźczej

Rodzice w wieku 48 i 50 lat oraz siedmioro ich dzieci w wieku od 10 do 24 lat przekazani zostali funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca przez niemieckie służby. Obywatele Afganistanu starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zatem zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

- Cudzoziemcy na Białoruś przylecieli w czerwcu ubiegłego roku, by następnie niezgodnie z prawem przekroczyć granicę i dostać się na terytorium Polski. Po nielegalnym przekroczeniu granicy zostali, a sąd zadecydował o ich umieszczeniu w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Następnie funkcjonariusze Straży Granicznej przyjęli od rodziny wniosek o objecie ich ochroną międzynarodową na terytorium Polski. Na początku sierpnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zwolnił cudzoziemców ze strzeżonego ośrodka. Tego samego dnia cudzoziemcy, wynajętym busem udali się do Monachium gdzie złożyli wniosek o azyl- informuje mjr SG Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.