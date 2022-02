Nowy postój taksówek w centrum Zgorzelca, czyli mniej miejsc parkingowych przy ul. Okrzei

W Zgorzelcu przy ul. Okrzei powstał nowy postój taksówek. Został on wyodrębniony i utworzony na miejscach parkingowych, które do tej pory służyły mieszkańcom centrum oraz osobom, które miały coś do załatwienia "na mieście".

W obrębie ulic Langiewicza, Sienkiewicza, Okrzei cały czas miejsc parkingowych jest za mało, a zabranie kolejnych na poczet postoju taksówek nie wydaje się być dobry pomysłem. Radzimy nie pozostawiać samochodów na miejscu dla taksówek, ponieważ policja kontroluje to miejsce i wkłada za wycieraczkę wezwania na komendę w celu wyjaśnienia.

Czy ul. Okrzei to właściwe miejsce dla taksówek? Może macie lepszy pomysł?