AKTUALIZACJA! Przejścia graniczne: zobacz, gdzie stoi się najdłużej! Zdjęcia Internautów! [GALERIA]

Jak informuje Nadodrzańska Straż Graniczna, cały czas wydłuża się czas oczekiwania osób wjeżdżających do Polski. Na przejściach granicznych, które pozostały otwarte dla ruchu drogowego, tworzą się wielokilometrowe korki.

Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy (stan na 17.03 godz. 19.00):

z Niemcami:

Jędrzychowice - 24 godzin

Świecko - 8 godziny

Olszyna - 10 godziny,

Kołbskowo - 4 godziny,

Krajnik Dolny - 1,5 godziny

z Czechami:

Kudowa Słone - 5 godzin,

Jakuszyce 5 godziny

Niektórzy podróżni nie przygotowali się na taką podróż. Brakuje im jedzenia i picia, a w wielu miejscach nie ma możliwości skorzystania z toalety.

Jeśli zamierzasz wjechać do Polski, apelujemy o dobre przygotowanie się do podróży. Woda, pożywienie to podstawowe atrybuty w takich korkach.