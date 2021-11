W Görlitz czuje się jak na wojnie - mówi o obostrzeniach mieszkanka tego miasta

Czym jest zasada 2G i 3G? To podział mieszkańców na osoby ze statusem: zaszczepione, ozdrowieńcy, z negatywnym testem na koronawirusa. No i są pozostali. Czyli osoby, które nie spełniają tych kryteriów. Ich dostęp do sklepów i miejsc publicznych został mocno ograniczony.

Nie jestem ani zaszczepiona, nie byłam też chora na koronawirusa. Gdy chcę załatwić sprawy urzędowe czy nawet wejść do sklepu obuwniczego muszę wykonać test i wykazać, że nie jestem chora na covid. Nie mogę też wyjść z domu po godz. 22 bo obowiązuje godzina policyjna. Wszędzie trzeba chodzić w maseczkach. Od kilku dni w naszym mieście obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W Görlitz czuję się jak na wojnie - mówi Justyna Miłosz, mieszkanka przygranicznego miasta.

Obecnie w powiecie Görlitz stwierdzono 1270 nowych zakażeń koronawirusem, a ponad 6 tysięcy osób przebywa na kwarantannie. Od początku pandemii w sąsiadującym, niemieckim powiecie stwierdzono 34 467 zakażeń i odnotowano 1225 zgonów.