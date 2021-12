Blisko połowa mieszkańców powiatu zgorzeleckiego przyjęła szczepionkę przeciw COVID-19

Punkt Szczepień Powszechnych w PGE Turów Arena od 6 grudnia czynny jest codziennie w godz. od 8 do 15. I to tam mieszkańcy, nie tylko Zgorzelca ale również całego powiatu najchętniej się szczepią. Dziennie podawanych jest od 150 do 180 dawek szczepionki przeciw COVID-19. W innych punktach należących do WS SP ZOZ w Zgorzelcu średnio szczepi się ok. 110 osób dziennie.