Europamiasto Zgorzelec- Goerlitz: za czym tęsknimy?

- Brakuje mi rodziców. Ja mieszkam od ośmiu lat w Goerlitz- tutaj mam dom, pracę. Rodzice od zawsze mieszkają w Zgorzelcu. Jesteśmy niby blisko, ale tak daleko od siebie- opowiada pan Radosław, który nie widział swoich bliskich od marca. - Dzwonimy do siebie, ale to nie to samo. Tęsknimy i mamy nadzieję, że zaraz znów będziemy mogli się zobaczyć.

To nie jest odosobniony przypadek, gdy część rodziny mieszka po polskiej, a druga część po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej. Tak funkcjonuje Zgorzelec- Goerlitz.

- Ja wiem, że teraz to nie jest najważniejsze, ale ja tęsknię za starym miastem w Goerlitz, za wycieczkami na wygasły wulkan Landeskrone czy jezioro Berzdorfsee. To są niby takie drobne rzeczy, bez których można się obejść, ale to była nasza codzienność. Bez problemu mogliśmy udać się do niemieckiego sąsiada i korzystać z uroków tego pięknego terenu- zaznacza pani Małgosia ze Zgorzelca.

Za klientem tęsknią również sprzedawcy, bo nie ma co ukrywać- bardzo dużo mieszkańców Goerlitz przyjeżdżało na zakupy właśnie do Zgorzelca.