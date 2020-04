Granice otwarte dla pracowników i uczniów od 4 maja!

Granica otwarta dla pracowników od 4 maja? Do jutra można zgłaszać poprawki

Wygląda na to, że jeśli nic się nie zmieni, od poniedziałku pracownicy transgraniczni będą mogli wrócić do pracy i domu bez konieczności odbywania 14- dniowej kwarantanny. Do jutra (1.05) do godz. 12.00 można zgłaszać poprawki do rozporządzenia Rady Ministrów.