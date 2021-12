Grudzień w Zgorzelcu: Przegląd prasy z listopada 2021 w Zgorzelcu, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd listopada 2021 w Zgorzelcu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Autostrada w ubiegłym wieku miała połączyć Berlin i Wrocław (dawniej Breslau) i prowadzić aż do Bytomia. Do 1939 przy budowie drogi zatrudniano w głównej mierze bezrobotnych obywateli III Rzeszy. Natomiast podczas II wojny światowej do prac wykorzystano przymusowych robotników i więźniów. Poniemiecka autostrada przetrwała bez zmian i większych remontów aż do lat 90. XX w.

Wygląda na to, że ruina budynku dawnego dworca kolejowego Zgorzelec Miasto póki co nie zostanie rozebrana. Przypomnijmy, że obiekt kupiła spółka Metropolitan Investment S.A. Jednak w ubiegłym roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa oraz przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Temat inwestycji umarł.