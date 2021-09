Jest moc! Ponad 10 tys. złotych powędruje do małej Oli z Bogatyni, która od lat walczy z białaczką. Ty też możesz pomóc wygrać jej z chorobą

To nie była pierwsza i na pewno nie ostatnia akcja charytatywna, w którą włączyła się Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z Bogatyni. Tym razem zbierano pieniądze dla 11-letniej Oleńki z Bogatyni. Dziewczynka, nazywana przez mamę "małą wojowniczką" od lat walczy z białaczką. Rodzice sami zwrócili się po pomoc do Ireneusza Kropidłowskiego, prezesa spółdzielni i na odpowiedź nie musieli długo czekać. W trakcie pikniku charytatywnego dla Oli udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Pomogli mieszkańcy oraz właściciele firm (nie tylko z Bogatyni) i drużyna MKS Granica Bogatynia.

Jesteśmy pełni wiary, że i tym razem uda nam się to przetrwać. Oleńka choruje na Przewlekłą Białaczkę Szpikową od 8 marca 2018r. Stan Oli z tygodnia na tydzień jest coraz gorszy, występują objawy gorączki, wymiotów, braku odporności, apetytu, spadek wagi. Mamy coraz większe obawy, że sama chemia może okazać się za mało, ponieważ coraz częściej podane tabletki Ola zwraca a nie możemy jej podać drugiej dawki. Coraz większe obawy, że niestety bardzo prawdopodobne jest to, że Nasza Mała Wojowniczka będzie musiała przejść na indywidualne nauczania , a to niestety dla samej Oli będzie duży cios bo uwielbia się uczyć, przebywać z dziećmi. Staramy się dawać radę sami, każdego dnia walczyć by Oleńka jak najmniej odczuwała to, że jest chora. - czytamy w opisie zrzutki.