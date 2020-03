Koronawirus: pięć przypadków zarażenia w powiecie Goerlitz

Władze powiatu Goerlitz nie podają szczegółowych informacji na temat nowych, trzech zarażonych osób. Na ten moment chorych na koronawirusa na tym obszarze jest pięć osób. Kolejnych dwadzieścia osiem jest pod szczególną obserwacją- to osoby, które miały kontakt z osobami zarażonymi.

Dwie osoby, u których stwierdzono obecność wirusa 10 marca to mężczyźni. Jeden z z nich wrócił z wakacji w Południowym Tyrolu. Drugi zarażony jest mieszkańcem Weisswasser.

Martina Weber z działu społecznego, wyraźnie podziękowała wszystkim klinikom, placówkom pielęgniarskim i lekarzom rodzinnym za profesjonalne i zorientowane na rozwiązania podejście. Jest to jedyny sposób na edukowanie obywateli w zakresie specjalnych wymagań i wspólną organizację zorganizowanej opieki.

Ze względu na przygraniczne położenie powiatu Goerlitz administracja powiatu jest w ścisłym kontakcie z właściwymi organami w Polsce i Czechach.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z infolinią Departamentu Zdrowia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od 8:00 do 12:00 pod następującym numerem: 03581 663-5656 .