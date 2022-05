"Muzyka i Sztuka Karkonoszy". Zapraszamy na wystawę już w sobotę w Muzeum Śląskim w Goerlitz

O wystawie

Nie trzeba wdrapywać się na Śnieżkę, aby podziwiać Karkonosze. Jest to możliwe za sprawą wystawy „Karkonoska Inspiracja“, którą można obejrzeć do 6 czerwca w Muzeum Śląskim. Zobaczymy na niej blisko 150 dzieł sztuki. Są to obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby, fotografie ponad 60 artystów, zafascynowanych górskim regionem. Więcej informacji w języku polskim na stronie internetowej muzeum. Dzieci i młodzież do lat 16 mają wstęp bezpłatny. Wystawa odbywa się w ramach projektu INTERREG z Karkonoskim Parkiem Narodowym „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” przy wsparciu ze środków programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.