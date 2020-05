Nasze Zoo znów otwarte. Jak wygląda teraz zwiedzanie?

Dyrektor zoo Dr. Sven Hammer z radością oczekuje nadchodzącego tygodnia.

- To oczywiście fantastyczne wieści, na które z niecierpliwością czekaliśmy. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich naszych darczyńców oraz sympatyków, którzy pomogli nam w tym bardzo niepewnym czasie, utrzymać naszą codzienną działalność! Podziękowania kieruję także do naszych pracowników, którzy za kulisami każdego dnia dawali z siebie wszystko, a teraz pełną parą przygotowują zoo do ponownego otwarcia- mówi.

Pracy jest sporo: ogromna lista wymogów, które mają na celu zapewnić ochronę zdrowia odwiedzających oraz pracowników. Przestrzeganie zasad dotyczących odległości oraz higieny ma najwyższy priorytet. Z tego powodu „Stodoła odkrywców”, dom i woliera w wiosce tybetańskiej, „Świergolandia” oraz Szkółka Zoologiczna, na razie pozostaną zamknięte. Gastronomia została zredukowana do sprzedaży „na wynos”, do pomieszczeń wewnętrznych takich jak toalety można wejść tylko z maseczką na twarzy. Aby zapobiec dużym skupiskom ludzi, do odwołania nie będą miały miejsca publiczne prezentacje oraz karminie zwierząt, a także eventy. Nie będą wypożyczane wózki. Jedyną ofertą z jakiej aktualnie można skorzystać to ekskluzywne spotkania ze zwierzętami dla maksymalnie dwóch osób, po uprzednim zgłoszeniu.