Nie daj cierpieć karpiowi, zanim trafi na wigilijny stół. Co roku przed świętami zabija się ok. 20 ton tej ryby

Karpie odławiane przed świętami muszą mieć trzy lata aby nadawały się na sprzedaż o co powinny zadbać hodowcy ryb. W ostatnich latach nasz stosunek do karpia uległ zmianie. Można zauważyć, że karp traktowany jest zarówno przez sprzedających jak i kupujących jak żywe zwierzę, a nie przedmiot, który można nieść do domu w foliowej zrywce.

Ryby sprzedawane w marketach mogą swobodnie pływać w basenie, a stanowisko obsługują specjalnie wyznaczone osoby, które potrafią umiejętnie i bez cierpienia odebrać zwierzęciu życie. Niektórzy wciąż preferują zakup żywej ryby, którą później sami oporządzają w domu.

U mnie w domu zawsze kupowało się żywego karpia. Jeszcze w zeszłym roku rybę przygotowywał mój tato, niestety zmarł w tym roku. Nie wiem czy jestem gotów przejąć po nim pałeczkę ale postaram się. Tradycję trzeba zachować. Tato przez lata nauczył mnie jak szybko zabić rybę by nie musiała cierpieć – opowiada Krzysztof Węgrowski.