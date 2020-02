Nowoczesna fotowoltaika. Dolny Śląsk – Saksonia – współpraca warta miliardy! [WIEDO]

Aktualnie Komisja Europejska tworzy system zachęt oraz środków do przeprowadzenie niezbędnych zmian. Powstały w zeszłym roku, w ramach Klastra Zgorzleckiego, Komitet Transformacji Regionu Turoszowa, od kilku miesięcy bardzo intensywnie działa, przy współpracy z Komisją Europejską, na rzecz transformacji regionu, od zawsze bardzo silnie identyfikowanego z wydobyciem węgla brunatnego. Odbywa się to w ramach „Platform for Coal Regions in Transition”. Platforma ta jest kluczową częścią inicjatywy dotyczącej transformacji regionów eksploatujących węgiel, stworzonej jako element pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Ma ona na celu zapewnienie regionom, w okresie przejściowym, pomocy technicznej i doradztwa dostosowanego do potrzeb. ZKlaster mocno wspiera ideę sprawiedliwej transformacji. Wdrażanie innowacyjnych technologii, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jest jedynym sposobem na spełnienie wymogów ograniczeń emisji.

Spotkania w ramach dialogu transgranicznego są bardzo ważnym elementem sprawiedliwej transformacji terenów górniczych. Dialog prowadzony ze stroną niemiecką ma na celu nawiązanie ścisłej współpracy między dwoma sąsiadującymi regionami. Uczestnicy spotkania są zgodni, że prace obu stron powinny być komplementarne i prowadzić do intensyfikacji działań związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem zielonej energii, tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii, a także z maksymalnym wspieraniem rozwoju lokalnych społeczności, w tym tworzeniem komfortowego i atrakcyjnego miejsca do życia.

Przedstawiciele Komitetu są aktywni nie tylko we współpracy z Komisją, w ramach grupy roboczej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyjął już 5 projektów transformacyjnych, przygotowanych przez nas w ramach Klastra Zgorzeleckiego. Dotyczą one samo-bilansowania energetycznego regionu, edukacji, a w szczególności tworzenia nowych kadr i przekwalifikowywania pracowników, rozwoju turystyki oraz oczywiście rozwoju nowych źródeł energii

– opowiada Albert Gryszczuk, Koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowa.

Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu, we Wrocławiu, odbyło się też inne spotkanie, związane z realizacją strategii sprawiedliwej transformacji. Było to pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. Regionów Węglowych w Transformacji. Komisja Europejska, przy wsparciu państw członkowskich, planuje wydać nawet 50 miliardów Euro na łagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków przejścia do zero-emisyjnej gospodarki. Wszystko to w ramach tzw. European Green Deal – Europejskiego Zielonego Ładu, którego cele to osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, wspieranie