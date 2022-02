Wybierasz się do Goerlitz? Covidowe restrykcje zostały złagodzone. Przeczytaj

Placówki zaopatrzenia podstawowego tj. sklepy spożywcze i markety, sklepy z artykułami zoologicznymi, sklepy z napojami, drogerie, apteki, sklepy zaopatrzenia medycznego są dostępne dla wszystkich. We wszystkich placówkach handlowych, obiektach zamkniętych oraz w komunikacji publicznej nadal obowiązkowe jest noszenie maseczek FFP2 lub podobnych.

W pozostałych placówkach handlowych obowiązuje zasada 3G- konieczne jest szczepienie, certyfikat ozdrowieńca lub aktualny test. Podobnie jest w przypadku bibliotek i archiwów, ogrodów zoologicznych oraz botanicznych w części zewnętrznej.

W gastronomii zewnętrznej i wewnętrznej obowiązuje zasada 2G (certyfikat szczepienia lub ozdrowieńca). Podobnie jest w muzeach, miejscach pamięci oraz wystawach.

Obiekty sportowe na zewnątrz dostępne są dla osób posiadających certyfikat szczepienia lub ozdrowienia. Siłownie, kluby fitness i inne obiekty sportowe wewnątrz stosują zasadę 2G+, czyli konieczne jest posiadanie certyfikatu ozdrowieńca lub szczepienia, a dodatkowo aktualny, negatywny test. W kinach i teatrach stosuje się takie same zasady. Obiekty rekreacyjne mogą być otwarte. Dotyczy to m. in. basenów, saun, salonów gier, kasyn i zakładów bukmacherskich. Tutaj również stosowana jest zasada 2G+.