Tydzień Artystek i Artystów (3-10 lipca 2022). Trwa Festiwal STRE!FEN w Europamieście Zgorzelec-Görlitz OPRAC.: Justyna Orlik

Międzynarodowy Tydzień Artystek i Artystów to kolejny punkt programowy trwającego od wiosny do jesieni festiwalu sztuki performance stre!fen22. Sześcioro performerek i performerów z Polski, Ukrainy, Finlandii i Czech oraz niemiecki pisarz spotkają się na tydzień warsztatowy trwający od 3 do 10 lipca, zapraszając publiczność na kolejne wydarzenia w Europamieście Zgorzelec-Görlitz nad Nysą Łużycką. W czasach naruszania granic i przymusowej migracji to właśnie "GRANICE" są tematem, którym zajmą się artystki i artyści jako wielowymiarowym zjawiskiem, proponując w ramach festwalu różnorodne działania, tworząc instalacje i performansy.