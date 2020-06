Walka o Turów. Mieszkańcy i samorządowcy zebrali prawie 30 000 podpisów "za" istnieniem kopalni

- Żądania strony czeskiej, zmierzające do odebrania koncesji i wygaszenia działalności kompleksu w Turowie w ciągu 10 lat, są bezpodstawne. Zwłaszcza, że w bliskim sąsiedztwie w Czechach i Niemczech funkcjonują znacznie większe kopalnie węgla brunatnego – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Wypełniamy unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, dostosowujemy nasze elektrownie i kopalnie do coraz bardziej rygorystycznych norm, działamy na podstawie legalnie przyznanej koncesji, a wszystkie nasze działania są zgodne z prawem. Wielokrotnie podkreślałem, że szybkie odejście od węgla nie jest możliwe ze względów technicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych.

Czesi co prawda nie wnioskują o zamknięcie kompleksu już, ale o maksymalne skrócenie wydobycia węgla i uważają, że może to nastąpić w przeciągu 10 lat. Dlaczego Czechom tak bardzo zależy na zamknięciu kopalni Turów w jak najkrótszym czasie? Upatrują negatywny wpływ kompleksu na jakość powietrza, zmianę klimatu oraz wody gruntowe . Według opinii mieszkańców czeskich wsi położonych w pobliżu Turowa wiele studni już wyschło, a w pozostałych woda szybko się kończy. Niezależna opinia wydana przez IMGW-PIB zaprzecza tym opinią, jasno podkreślając, że działalność Turowa nie ma wpływu zasoby wodne po czeskiej stronie. Obserwowany w ostatnich latach brak utrzymującej się w okresie zimowym pokrywy śnieżnej zakłóca proces odbudowania się zasobów wodnych. W sytuacji deficytu wód powodowanych suszą letnio-jesienną, susza pojawia się już w okresie wiosennym, stanowiąc kontynuację suszy z poprzedniego sezonu.

- Ja sobie tego nie wyobrażam. Pracuję w kopalni od kilkunastu lat i wielu moich znajomych tutaj pracuje. Jeśli zamkną kopalnię i elektrownię to nie wiem co będzie ze mną i z moją rodziną. Gdzie ja teraz znajdę pracę? - mówi pan Bogdan z Bogatyni.

W marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.

Podpisy przekazane na ręce europoseł Anny Zalewskiej, członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności trafią do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE. Władze Grupy PGE podejmują stanowcze działania w obronie koncesji dla KWB Turów, która jest równoznaczna z zachowaniem ciągłości Kompleksu Turów i miejsc pracy oraz rozwojem regionu.