Wielkanoc w Zoo Goerlitz. Szukanie pisanek, wyścigi z taczkami, malowanie twarzy i inne atrakcje

Moc Wielkanocnych atrakcji od 15. do 18. kwietnia w godz. od 9 do 18

W ramach Świąt Wielkanocnych od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego, w goerlitzkim zoo na gości oczekuje masa gier, zabaw oraz bliskich spotkań ze zwierzętami. Program każdego dnia przewiduje szukanie Wielkanocnych Jaj oraz malowanie twarzy dla najmłodszych gości, a także wyścig taczek z obornikiem dla każdego. Spragnieni wiedzy, dowiedzą się ciekawostek ze świata mieszkańców zoo podczas prezentacji zwierząt. Każdego dnia na bliskie spotkania czekają liczne pisklęta oraz młode króliki.

Dodatkowo, w programie Wielkanocnego Święta znajdziemy codziennie dodatkowe atrakcje. I tak na Wielki Piątek zaplanowani uroczyste uruchomienie fontanny w stawie Doliny Łużyckiej. Jessi, z animacjami dla najmłodszych i nie tylko, zapewni wspaniałą zabawę tańcami oraz muzyką w Wielką Sobotę. Jens Schröter z Schlaurother Bienen osłodzi świąteczną niedzielę wystawiając produkty z własnej pasieki. A w Lany Poniedziałek program urozmaici koszykarski klub z Görlitz „Squirrels”. Napoje oraz pyszne potrawy z własnego baru „Korytkowo”, będą kulinarnym dopełnieniem wielkanocnej wycieczki.