XII Międzynarodowa Spartakiada Amazonek z Bogatyni za nami. Zobaczcie, jak było [ZDJĘCIA]

W ramach projektu odbyły się cztery jednodniowe warsztaty: rowerowy wokół jeziora Berzdorfer See, spływ kajakowy po granicznej rzece Nysa Łużycka, strzelania z łuku oraz jogi. W każdym warsztacie uczestniczyły polsko-niemieckie drużyny. Kulminacyjnym punktem projektu była Spartakiada sportowa, która odbyła się w dniu 11 września 2021 r. w Centrum Rekreacyjno Turystycznym w Radomierzycach oraz wokól jeziora Berzdorfer See. W wydarzeniu udział wzięło ok. 180 osób. Były to drużyny stowarzyszeń Amazonek z rejonu Dolnego Śląska, stowarzyszeń Miasta i Gminy Bogatynia oraz drużyny partnera niemieckiego. Również na Spartakiadzie pojawili się goście ze Stanów Zjednoczonych, co dodatkowo wzmocniło międzynarodowy charakter wydarzenia.

Podczas zmagań sportowych przeprowadzono cztery konkurencje warsztatowe i nordic walking oraz dodatkowo na scenie zaprezentowały się stowarzyszenia z przygotowanym wcześniej programem artystycznym.

Podczas Spartakiady przedstawiciele Fundacji DKMS przeprowadzili rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego.