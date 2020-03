Zgorzelec: Obecnie nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

Jak informuje Urząd Miasta w Zgorzelcu obecnie na terenie Zgorzelca nie potwierdzono przypadku zarażenia koronawirusem.

Chory, który od rana jest obiektem przekazywanych pocztą pantoflową informacji, został przetransportowany na oddział chorób zakaźnych do Wrocławia, co nie jest równoznaczne z zachorowaniem na koronawirusa. To mogą dopiero potwierdzić badania, które są prowadzone, ale nie znamy jeszcze ich wyniku. Czekamy na potwierdzenie lub wykluczenie zarażenia, jednak nie możemy czekać bezczynnie. Sytuacja kryzysowa z jaką mamy obecnie do czynienia, w Polsce i nie tylko, nakłada na wszystkich odpowiedzialnych za ochronę zdrowia publicznego obowiązek podejmowania odpowiednich działań, które zgodnie z obowiązującym prawem służą przeciwdziałaniu zagrożeniu epidemiologicznemu, czyli naszemu bezpieczeństwu. To stąd decyzja o zamknięciu już dzisiaj Szkoły Podstawowej nr 5, której budynek zostanie zdezynfekowany po to, abyście Państwo mieli pewność, że przebywanie w nim jest bezpieczne. Przecież za dwa tygodnie wrócą do niego dzieci