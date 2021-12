Zgorzeleckie spotkania opłatkowe. Starosta Artur Bieliński złożył życzenia mieszkańcom powiatu (ZDJĘCIA)

Na zaproszenie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych oraz Stowarzyszenia Eurocentrum Kobiet w Zgorzelcu dnia 16. grudnia, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński złożył osobiście świąteczne życzenia zebranym gościom.

Serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne od Wicestarosty Mirosława Fiedorowicza, usłyszeli także członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Zgorzelcu podczas kolejnego spotkania wigilijnego na terenie powiatu.

Bez wątpienia to były magiczne momenty, które obfitowały w serdeczność, ciepło i radość ze wspólnego świętowania. Była to okazja do wysłuchania kolęd, skosztowania wigilijnych potraw oraz do podsumowania minionego roku, jakże trudnego ze względu na pandemię Covid.

Z kolei 20. grudnia, miało miejsce spotkanie z udziałem Starosty Artura Bielińskiego oraz członków Klubu Seniora Emerytów i Rencistów KWB Turów i Elektrowni Turów.

Podczas tych wszystkich uroczystości, był czas na rozmowy, serdeczne życzenia, świąteczne upominki, przypomnienie polskich, świątecznych tradycji, wspólna modlitwa i oczywiście pyszne, tradycyjne, wigilijne potrawy, przygotowane m.in. przez gospodarne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Markocicach podczas wigilijnego spotkania 09. grudnia w Bogatyni.

źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu.