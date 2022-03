Cyrkus w Zgorzelcu. Nowe biuro przy ul. Warszawskiej, a we wtorek specjalny pokaz na ul. Boh. Getta

Nowe biuro CYRKUSa już we wtorek otworzy się przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu. To tutaj mieszkańcy miasta będą mogli otrzymać informacje na temat wszystkich dziecięcych i młodzieżowych projektów CYRKUSowych – warsztatów całorocznych „CYRKUS w sklepie | im Laden”, obozie wakacyjnym „CYRKUS w lecie | im Sommer”, szkoleniach i innych działaniach skoncentrowanych wokół pedagogiki cyrku i cyrku artystycznego. Oprócz tego stowarzyszenie przygotowuje szereg nowych wydarzeń, które odbędą się w Zgorzelcu i okolicach. To wszystko we współpracy ze stałymi i nowymi partnerami z cyrkowego świata z Polski i zagranicy.

Biuro zaprasza do odwiedzin w następujące dni:

poniedziałek 15:30-17:30

wtorek 10 – 13:30

środa 10 – 13:30