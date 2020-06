Mama i tata na pełny etat, czyli o roli opiekuna zastępczego. Historia Prawdziwa

Zostaw w spokoju młode, dziko żyjące zwierzaki!

Co roku wiosną urywają się telefony do Kliniki dla Dzikich Zwierząt w Naszym Zoo Görlitz-Zgorzelec. Do zoo dzwonią regularnie zatroskani wielbiciele przyrody, którzy zgłaszają zaobserwowane i rzekomo potrzebujące pomocy młode sarny, szopy pracze, lisy, pisklęta i inne zwierzęta.