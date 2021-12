Pasażerowie już korzystają z dworca kolejowego w Bolesławcu, ale trwają jeszcze prace wykończeniowe

- Prace budowlane są już praktycznie zakończone. Finalizowane są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach, wyposażanie budynku oraz testy zainstalowanych systemów i urządzeń. W otoczeniu dworca trwają jeszcze prace nad zagospodarowaniem terenu oraz w budynku rowerowni - informuje Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami PKP S.A.

Inwestycja pozwoliła na przywrócenie bryle dworca jej historycznego wyglądu. W efekcie przebudowy całkowicie nową jakość zyska strefa obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), która będzie funkcjonalnie połączona z przestrzenią handlową. Dworzec zostanie przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Wyposażono go również w system BMS nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. To licznie odwiedzane miejsce stanie się bardziej ekologiczny m.in. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie przegród budowlanych.

Przebudowa dworca w Bolesławcu kosztuje 19,2 mln zł (dofinansowana jest z UE). Realizowana jest w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na l. 2016-23. Otwarcie całego dworca PKP zapowiada na początek 2022 roku. W ramach tego programu zaplanowano modernizację 19 dolnośląskich dworców. Remont 15 obiektów już zrealizowano. Dobiegają końca modernizacje w Bolesławcu i Węglińcu, a przygotowywane są remonty dworców w Oławie i Oleśnicy.