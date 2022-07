"Wróciłem ze szpitala i chciało mi się płakać". Ktoś ukradł pasiekę panu Henrykowi z Bogatyni, łącznie 30 uli. Dlaczego ludzie je kradną?

Ule wywieziono pod osłoną nocy. Wiele wskazuje na to, że ktoś, kto je ukradł był doskonale zorientowany w sytuacji. Zniknęła cała pasieka, która stanowiła własność Henryka Wolnego z Bogatyni. Sprawa została zgłoszona na policję, ale czy uda się je odzyskać?

- Musiałem wyjechać do szpitala. Po powrocie zorientowałem się, że cała pasieka zniknęła. Wcześniej przychodził do mnie taki facet z Porajowa. Chciał je ode mnie odkupić. Mówiłem mu, że pogadamy, jak wrócę. Pół roku nie było mnie w domu i okazało się, że z uli nic nie zostało. Tylko kilka starych. Nie mogę spać w nocy. Kiedy to zobaczyłem, to chciało mi się płakać...- tłumaczy Henryk Wolny.