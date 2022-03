Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Zgorzelec, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Przegląd tygodnia: Zgorzelec, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Węgliniec to niewielkie miasteczko położone w powiecie zgorzeleckim. Większość terenu zajmują lasy, a znany jest z głównie dworca PKP, z którego jeszcze do niedawna przesiadano się z pociągów relacji Zgorzelec-Wrocław, bo nie było bezpośrednich połączeń. Sprawdź, co robią mieszkańcy Węglińca na co dzień i kogo przyłapało oko kamery!

Jakie samochody parkowały na osiedlach przy ulicy Wyspiańskiego i Daszyńskiego w Zgorzelcu? Czym poruszano się zaraz po wojnie? Przygotowaliśmy dla was zbiór zdjęć z kultowymi już maluchami, dużymi fiatami, syrenkami i trabantami. W żadnym z nich nie było klimatyzacji, często się psuły, a bagażnik w małym fiacie znajdował się z przodu auta. Wiedzieliście?