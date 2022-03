Wiosenna odzież potrzebna dla Ukraińców. Od 1 kwietnia przynieś ją do PGE Arena w Zgorzelcu

Odzież i obuwie wiosenno-letnie będą przyjmowane ponownie od 1 kwietnia. Cały czas przyjmowana jest żywność, artykuły higieniczne, kosmetyczne i chemię. Te artykuły można przynosić także do PGE Areny, ale ich wydawanie odbywa się wyłącznie w magazynie przy ul. Traugutta 77 od poniedziałku do piątku do 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 a w soboty od 10:00 do 13:00.

Punkt w hali PGE Turów Arena wejście 2D (od strony Biedronki) działa od poniedziałku do piątku: przyjmowanie darów 10:00 – 13:00 / wydawanie odzieży i pościeli 16:00 – 18:00. W sobotę punkt jest nieczynny.

Cały czas można pomagać. Ważne, żeby robić to mądrze.