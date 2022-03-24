Wiosenna odzież potrzebna dla Ukraińców. Od 1 kwietnia przynieś ją do PGE Arena w Zgorzelcu

Odzież i obuwie wiosenno-letnie będą przyjmowane ponownie od 1 kwietnia. Cały czas przyjmowana jest żywność, artykuły higieniczne, kosmetyczne i chemię. Te artykuły można przynosić także do PGE Areny, ale ich wydawanie odbywa się wyłącznie w magazynie przy ul. Traugutta 77 od poniedziałku do piątku do 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 18:00 a w soboty od 10:00 do 13:00.
Punkt w hali PGE Turów Arena wejście 2D (od strony Biedronki) działa od poniedziałku do piątku: przyjmowanie darów 10:00 – 13:00 / wydawanie odzieży i pościeli 16:00 – 18:00. W sobotę punkt jest nieczynny.
Cały czas można pomagać. Ważne, żeby robić to mądrze.
Oto wykaz przyjmowanych rzeczy:
ODZIEŻ - WYŁĄCZNIE NA SEZON WIOSENNO-LETNI:
- DZIECIĘCĄ
- MŁODZIEŻOWĄ – CHŁOPIĘCĄ I DZIEWCZĘCĄ, TAKŻE DLA NASTOLATKÓW
- DAMSKĄ
- MĘSKĄ – TEJ ZDECYDOWANIE MNIEJ
PROSIMY, ABY UBRANIA BYŁY PRZEDE WSZYSTKIM CZYSTE, CAŁE I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI WYPRASOWANE, ALE TEŻ WSPÓŁCZESNE. TO LUDZIE, KTÓRYCH BĘDZIEMY SPOTYKAĆ W SKLEPACH, W SZKOŁACH, URZĘDACH, NA ULICACH. CHCEMY POMÓC IM SIĘ UBRAĆ, A NIE PRZEBRAĆ W
COKOLWIEK. POTRZEBNE SĄ BLUZY, SPODNIE, KURTKI, SPÓDNICZKI, LŻEJSZE SWETERKI, KOSZULKI DLA DZIECI I NASTOLATKÓW W WIEKU
SZKOLNYM – OD 6 DO 16 LAT.
BIELIZNĘ OSOBISTĄ, SKARPETY, RAJSTOPY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY: CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT, KOBIET, MĘŻCZYZN
TO JEDYNY ASORTYMENT, KTÓRY POWINIEN BYĆ CAŁKOWICIE NOWY
OBUWIE - DAMSKIE, MĘSKIE, MŁODZIEŻOWE I DZIECIĘCE, SPORTOWE
WAŻNE, ABY BUTY BYŁY W DOBRYM STANIE i CZYSTE. UWAGA! KOBIETY POSZUKUJĄ WYGODNEGO OBUWIA NA PŁASKIEJ PODESZWIE. PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ SZPILEK I BUTÓW NA WYSOKIM OBCASIE, BUTÓW Z CEKINAMI I DŻETAMI, ANI OBUWIA Z DŁUGIM SZPICEM.
KOŁDRY, PODUSZKI, KOCE I BIELIZNĘ POŚCIELOWĄ
WSZYSTKO POWINNO BYĆ WYPRANE, CZYSTE, CAŁE I NADAWAĆ SIĘ DO UŻYTKU. BIELIZNĘ POŚCIELOWĄ WARTO PRZEMAGLOWAĆ LUB WYPRASOWAĆ. PROSIMY NIE PRZYNOSIĆ WEŁNIANYCH KOMPLETÓW POŚCIELOWYCH, NIE BĘDZIEMY ICH PRZYJMOWAĆ.
ZABAWKI, KREDKI, UKŁADANKI, PUZZLE, KOLOROWANKI
NIEZNISZCZONE, KOMPLETNE, CZYSTE
TORBY, TOREBKI, PLECAKI, PLECACZKI DZIECIĘCE –
NIEZNISZCZONE, ALE TEŻ NIE „PRZEDPOTOPOWE”. NADAJĄCE SIĘ DO KORZYSTANIA OD JUŻ I NIEKONIECZNIE DO STYLIZACJI Z MINIONEJ EPOKI
ŻYWNOŚĆ O DŁUGIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA:
- KAWĘ
- KAKAO
- HERBATĘ – CZARNĄ, ZIELONĄ, OWOCOWĄ, ZIOŁOWĄ
- KASZĘ GRYCZANĄ
- KASZKI, MUSY OWOCOWE, GOTOWE DANIA W SŁOICZKACH DLA DZIECI
- CUKIER
- MĄKĘ
- OLEJ
- KONSERWY MIĘSNE, RYBNE
- WARZYWA W PUSZKACH
- SOKI
- SŁODYCZE
CHEMIĘ DOMOWĄ:
- ŚRODKI PIORĄCE
- PŁYNY DO PŁUKANIA
- ŚRODKI CZYSTOŚCI
KOSMETYKI
- SZAMPONY
- MYDŁA I ŻELE
- DEZODORANTY
- KREMY DO GOLENIA
- KREMY DO RĄK, DO TWARZY, BALSAMY
ŚRODKI HIGIENICZNE:
- PIELUCHY
- PODPASKI
- TAMPONY
- PASTĘ I SZCZOTKI DO ZĘBÓW
- MASZYNKI DO GOLENIA
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