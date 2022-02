Tygodniowy przegląd prasy 27.02.2022: Zgorzelec, 20.02-26.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Przegląd tygodnia: Zgorzelec, 27.02.2022. 20.02 - 26.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zapora Złotnicka została wybudowana wiele lat temu i do dziś zachwyca turystów. Jej projektantem był radca budowlany Curt Bachmann z Jeleniej Góry. Zlokalizowano ją na 103 km od ujścia Kwisy, koło Złotnik Lubańskich, powyżej Jeziora Leśniańskiego, w przełomowym odcinku doliny, co znacznie zmniejszyło koszty całej inwestycji. Jeśli jeszcze nie byliście w tym miejscu, to koniecznie musicie je odwiedzić!

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.