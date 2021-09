Tygodniowy przegląd prasy (Zgorzelec, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje ze Zgorzelca

Już jutro 12 września drzwi wielu zabytków, instytucji publicznych, kościołów i prywatnych budynków otworzy się dla zwiedzających. Część tych obiektów na co dzień jest zamknięta dla turystów. To jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć te obiekty i większość z nich dostępna będzie bezpłatnie.

Uroczystości związane z obchodami Dnia Energetyka były okazją do złożenia gratulacji wszystkim pracownikom Elektrowni, która wraz z Kopalnią Turów tworzą turoszowski kompleks energetyczny, odpowiadający za ok. 7 proc. krajowej produkcji energii.

Zachwycające Jezioro Złotnickie to fajne miejsce aby aktywnie spędzić czas. Spacer po okolicznym lesie, jogging wzdłuż linii brzegowej czy podziwianie widoków z tamy na Jeziorze Złotnickim to idealne sposoby na spędzenie wolnego dnia. Zobaczcie jak tam pięknie!

Już we wtorek 14 września na antenie Polsatu kolejny odcinek kultowego programu "Ninja Warrior". Tym razem na ekranie będziemy mieli okazję zobaczyć m.in. zmagania 52- letniej Jolanta Anasiewicz z Bolesławca.

Przygraniczne miasto Goerlitz znów zmieniło się w plan filmowy. Tym razem w zabytkowym mieście kręcony jest niemiecki serial. Przechadzając się starym miastem ma się wrażenie, że czas się cofnął. Zobacz zdjęcia!

Za nami pierwszy część Dni Dziedzictwa nad Nysą w Goerlitz. Wspólna polsko- niemiecka impreza ma ogromny potencjał i odbywa się pierwszy raz na pograniczu. Zwieńczeniem dzisiejszego dnia był koncert warszawskiego zespołu Paula&Karol. Zobaczcie co jeszcze nas czeka!

W sobotę (11.09) od godziny 09:30 przed cukiernią "Geesik" odbędzie się mały piknik charytatywny pn. "Geesik pomaga OLI". Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla mieszkańców. Będą koncerty, licytacja przedmiotów, słodkości i oficjalne wręczanie voucherów, które można licytować do dziś, do godziny 21.00. Do tej pory Gminnej Spółdzielni udało się uzbierać niemal 6 tysięcy złotych.